شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: كهربا لازم ينسى الجمهور لو عايز يكمل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عمارة نجم النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن عدم رضاه عن الأسلوب الذى ظهر عليه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلي، خلال مباراة الفريق الأحمر مع الزمالك فى كأس السوبر المصرى، والتى استضافها استاد محمد بن زايد فى الإمارات أمس، وفاز بها الفريق الأبيض بركلات الجزاء بنتيجة 4/3.

وقال عمارة، فى تصريحات خاصة، يجب أن ينسى كهربا الجمهور تماماً إذا أراد أن يعود إلى مستواه وتألقه، وحجز مقعد أساسى مع النادى الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي، الأحداث التى وقعت بين اللاعبين عقب اللقاء مؤسفة وغير مقبولة ولا ترقى إلى مستوى الروح الرياضية وتاريخ الفريقين.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك قد شهدت وقوع بعض الاشتباكات بين لاعبى الفريقين بمجرد نزول محمود كهربا إلى أرض الملعب بديلاً لحسين الشحات، وحدثت تدخلات عنيفة على الكرات المشتركة بين اللاعب وعدد من لاعبى الزمالك، ولم ينته الأمر عقب لعب ركلات الجزاء ليدخل اللاعبون فى "خناقة".

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وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلي خلال عودتها للقاهرة منذ قليل قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلى أمام الزمالك بالسقوط 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية، وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفنى وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل فى إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلى الأدلاء بأية تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التى مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلى خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفنى رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر فى بعض الأمور الفنية التى كان لها دور كبير فى خسارة السوبر.

وضم بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي