يترقب مسؤولو النادي الأهلي قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة فيما يخص الاشتباكات المؤسفة التي حدثت بين لاعبي الفريقين بعد مباراة السوبر المحلي التي أقيمت أمس الخميس بالإمارات وفاز بها نادي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وأكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تملك مقاطع فيديو مصورة لإساءات قام بها لاعبو الزمالك وتحديداً الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة.

وأشار إلى أن الأهلي يترقب القرارات الخاصة بأحداث مباراة السوبر بعد أن وعد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة باتخاذ عقوبات صارمة ضد كل من أخطأ. وفاز بها نادي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.وأكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تملك مقاطع فيديو مصورة لإساءات قام بها لاعبو الزمالك وتحديداً الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة.وأشار إلى أن الأهلي يترقب القرارات الخاصة بأحداث مباراة السوبر بعد أن وعد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة باتخاذ عقوبات صارمة ضد كل من أخطأ.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلي: نملك مقاطع فيديو تدين ثنائي الزمالك في السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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