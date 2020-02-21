المقاولون 2008 يسحق نادي المعادي بسباعية

حقق فريق براعم المقاولون مواليد 2008 فوزًا كبيرًا علي المعادي واليخت، بنتيجة ٠/٧ ضمن بطولة الجمهورية لمواليد 2008، أحرز الأهداف عمر أنور هدفين، فتحيعبدالنبي هدفين، محمد عبدالنبي هدف، أحمد سمير هدف، السيد نبيل هدف.
يأتي قيادة جهاز فني مكون من رضاحميدة مدير فني وسيد جاد مدرب حراس المرمي ومحمد سمير إداري الفريق تحت إشراف الدكتور محمد زمزم وحمدى سكلا ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإداري للقطاع.
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