طارق العشري يعلن تشكيل جهازه المعاون في المصري البورسعيدي

أعلن طارق العشري المدير الفنى للنادى المصرى عن جهازه المعاون والذي يضم كل من محمود عطا مدربًا عامًا وأحمد العشري مدربًا وأيمن بسيوني مدربًا لحراس المرمى والدكتور عبدالحميد كامل مخططًا للأحمال وإصابات الملاعب والدكتور شادي السعدني طبيبًا للفريق وإداريي الفريق محمود جابر ومحمد عوض.

وتقرر استمرار أعضاء الجهاز الإداري والطبي ومسئولي المهمات في ممارسة مهام عملهم، وقدم العشرى الشكر لإيهاب جلال عن قيادته الفريق فى الفترة الماضية.

وقال طارق العشري: "أسعى للاستمرار في الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي في ربع نهائي بالبطولة والتى تقام

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أول مارس القادم ، وعودة الانتصارات فى الدورى المحلى وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة".

وأضاف: "سنبدأ التحضير سريعا للفترة المقبلة من أجل عودة استقرار الفريق".

ويبدأ "العشرى" تدريباته مع الفريق بمحاضرة مع جميع اللاعبين حيث طلب من محمود جابر إدارى الفريق تجميع جميع اللاعبين المقيدين فى القائمتين المحلية والأفريقية للحديث معهم عن المرحلة القادمة التى تتطلب التكاتف من أجل الخروج من الكبوة التى يمر بها الفريق، وطلب أيضا تحضير

مباريات نهضة بركان المغربى لدراسة الفريق من جميع جوانبه لوضع الخطة المناسبة للقاء الذى يجمع الفريان فى الكونفيدرالية.

وكان مجلس إدارة المصرى قد أعلن عن التعاقد مع طارق العشرى لتولي الإدارة الفنية لفريق الكرة بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم خلفًا للمدير الفني السابق إيهاب جلال الذي كان قد تقدم هو وجهازه المعاون بإعتذار لمجلس الإدارة عن عدم الاستمرار في مهام منصبه، وقرر المجلس قبول الاعتذار، كما قرر المجلس خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب من لاعبي الفريق مع توقيع عقوبات إضافية على الثنائي فريد شوقي ومحمود وأدي بعد التجاوزات التي صدرت منهما في حق جماهير النادي عقب نهاية مباراة المصري والمقاولون العرب بكأس مصر.