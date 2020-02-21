بعد الفوز على الأهلي في السوبر.. الزمالك لا يخسر في وجود الـVAR

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجازاً جديداً مساء أمس الخميس، بعد فوزه بكأس السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي اقيمت في الإمارات.

ونجح الزمالك في التتويج بثاني القابه خلال أقل من اسبوع بعد أن حصد لقب السوبر الافريقي الجمعة الماضية بعد الفوز علي الترجي الرياضي التونسي بثلاثية مقابل هدف في قطر.

ويبدو أن تقنية حكم الفيديو var اصبحت تمثل فآل خير علي الفريق الابيض، حيث كانت حاضرة في جزء كبير من انجازات الزمالك خلال العام الأخير الذي شهد تألق واضح لابناء ميت عقبه بعد فوزهم بخمسة القاب.

ولعب ال VAR دوراً واضحا في اربعة بطولات من آخر خمسة بطولات للزمالك ..

السوبر المصري السعودي

البداية كانت في مواجهة الهلال في مباراة السوبر المصري السعودي والتي اقيمت بالرياض.

وحقق الزمالك فوزاً هاماً بهدفين مقابل هدف عن طريق الثنائي حمدي النقاز وكاسونجو، بينما سجل عمر خربين هدف الهلال الوحيد في اللقاء.

وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء اثارة كبيرة بعد أن سجل الهلال هدفاً ثانياً قبل أن يلغيه حكم المباراة بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليتوج الزمالك باللقب.

الكونفدرالية

وبعد أشهر قليلة يعود ال VAR ليلعب دوراً حاسماً في تتويج الزمالك بأهم القابه في العقد الأخير.

ونجح الزمالك في العودة لمنصات التتويج الافريقية بعد فوزه بلقب الكونفدرالية علي حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يحقق ذات النتيجة في مباراة العودة الملحمية علي ملعب برج العرب.

وسجل هدف الزمالك في اللقاء محمود علاء من ركلة جزاء صحيحة احتسبت بعد رجوع حكم المباراة الاثيوبي باملاك تسيمبا الي تقنية الفيديو.

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السوبر الافريقي

وواصل الزمالك تالقه الافريقي ونجح في حصد لقب السوبر الافريقي الجمعة الماضية للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

وكالعادة لعب ال VAR دوراً واضحاً في المباراة بعد أن تسبب في احتساب ركلة جزاء للفريق التونسي مطلع الشوط الثاني، قبل أن يتدخل مرة أخري ويلغي هدفاً ثانياً للترجي في الدقائق الاخيرة قبل ان يسجل الزمالك هدفه الثالث عن طريق المغربي اشرف بن شرقي ليحسم المباراة .

السوبر المصري

وأخيراً نجح الزمالك في التتويج مساء أمس بلقب السوبر المصري علي حساب الاهلي بركلات الترجيح وسط حضور جماهيري رائع في ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الاماراتي.

وشهد اللقاء الغاء هدف للاهلي سجله الانجولي جيرالدو في الشوط الأول بداعي التسلل بعد رجوع حكم المباراة النرويجي لتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي قبل ان يحسمها الفريق الابيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.