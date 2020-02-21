التشكيل المتوقع لمباراة الفيصلي والاتفاق في الدوري السعودي

يحل فريق الاتفاق ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفيصلي مساء اليوم الجمعة على ملعب المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من المتوقع أن يبدأ بيريكليس شاموسكا المدير الفنى للفيصلي السعودي المباراة بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي.

خط الوسط الدفاعي: خاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا- جيليرمي - يوسف الجبلي - حسين.

خط الهجوم: ويليام دي أوليفير.

التشكيل المتوقع لخالد عطوي المدير الفنى

للاتفاق:حراسة المرمى : رايس مبولحي.خط الدفاع: صالح القميزي، سيدريك يامبيري، سعيد الربيعي، خالد البركة.خط الوسط: فيليب كيش، باربوسا دي سوزا، محمد الكويكبي، سعد السلولي.خط الهجوم : وليد أزارو، سليمان دوكارا.يدخل فريق الفيصلي الجولة التاسعة عشر هو يحتل المركز السابع برصيد ٢٨ نقطة، في حين يأتي نادي الاتفاق فى المركز الثاني عشر برصيد ٢٠ نقطة.