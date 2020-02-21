موعد مباراة الفيصلي والاتفاق في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مساء اليوم الجمعة مواجهة فريق الفيصلي أمام نظيره فريق الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق الفيصلي الجولة التاسعة عشر هو يحتل المركز السابع برصيد ٢٨ نقطة، في حين ياتي نادي الاتفاق فى المركز الثاني عشر برصيد ٢٠ نقطة.

موعد مباراة الفيصلي والاتفاق:

تنطلق مباراة الفيصلى ضد فريق الاتفاق في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية

الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتفاق:

تذاع مباراة الفيصلي أمام الاتفاق بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 4 HD" بصوت المعلق راشد الدوسري.

وفيما يتعلق بتاريخ مواجهات الفريقين، فقد تواجها في 15 مباراة خلال دوري المحترفين، واستطاع الفيصلي تحقيق الفوز في 6 مواجهات، فيما حقق الاتفاق الانتصار في 5 لقاءات، حسم التعادل 4 مواجهات.

الجدير بالذكر أن المباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهت بفوز الفيصلي بهدف نظيف. برصيد ٢٠ نقطة.موعد مباراة الفيصلي والاتفاق:تنطلق مباراة الفيصلى ضد فريق الاتفاق في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر.الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتفاق:تذاع مباراة الفيصلي أمام الاتفاق بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 4 HD" بصوت المعلق راشد الدوسري.وفيما يتعلق بتاريخ مواجهات الفريقين، فقد تواجها في 15 مباراة خلال دوري المحترفين، واستطاع الفيصلي تحقيق الفوز في 6 مواجهات، فيما حقق الاتفاق الانتصار في 5 لقاءات، حسم التعادل 4 مواجهات.الجدير بالذكر أن المباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهت بفوز الفيصلي بهدف نظيف.

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