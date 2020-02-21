التشكيل المتوقع لمباراة اهلى جدة والفتح فى الدورى السعودى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة لمواجهة نظيره فريق الفتح مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
من المتوقع أن يبدأ مازن بهكلي المدير الفنى المؤقت لاهلى جدة المباراة بالتشكيل الاتى
حراسة المرمى : ياسر المسيليم.
خط الدفاع : عبدالله الحسون، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما.
خط الوسط : على الأسمري، حسين المقهوي، عبد الفتاح عسيري، سلمان مؤشر، ماركو مارين.
خط الهجوم : مازن أبو شرارة .
التشكيل المتوقع للفتح لمواجهة أهلى جدة :
حراسة المرمى : ماكسيوم كوفال.
خط الدفاع : نواف بوشل، علي لاجامي، مروان سعدان، محمد السعيد.
خط الوسط : محمد الفهيد، ميشيل جانوتا، جوستافو، علي الزقعان، ميتشيل تي فريدي
خط الهجوم : محمد مجرشي.
يدخل فريق أهلى جدة الجولة التاسعة عشر هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة، في حين ياتي نادي الفتح فى المركز السادس عشر برصيد ١٢ نقطة.
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