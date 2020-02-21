موعد مباراة أهلى جدة والفتح فى الدورى السعودى.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الفتح ضيفا على نظيره فريق أهلي جدة مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
التقى فريقا أهلى جدة والفتح فى ٢٠ مناسبة بتاريخ مواجهات الدورى السعودى، حقق فريق أهلى جدة الفوز في ١٢ مباراة، واستطاع الفتح تحقيق الفوزفي ٤ مباريات، بينما حسم التعادل ٤ مواجهات.
والجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين أهلى جدة والفتح ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت بفوز الأهلى بنتيجة هدفين دون رد.
يدخل فريق أهلى جدة الجولة التاسعة عشرة هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة، في حين يأتي نادي الفتح فى المركز السادس عشر برصيد ١٢ نقطة.
موعد مباراة أهلى جدة والفتح:
تقام مباراة أهلى جدة ضد فريق الفتح في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر.
الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة أهلى جدة والفتح :
تذاع مباراة أهلى جدة والفتح بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق سمير المعيرفي.
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