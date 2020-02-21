موعد مباراة أهلى جدة والفتح فى الدورى السعودى.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الفتح ضيفا على نظيره فريق أهلي جدة مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

التقى فريقا أهلى جدة والفتح فى ٢٠ مناسبة بتاريخ مواجهات الدورى السعودى، حقق فريق أهلى جدة الفوز في ١٢ مباراة، واستطاع الفتح تحقيق الفوز