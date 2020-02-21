موعد مباراة العدالة وأبها في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يلتقى فريق العدالة نظيره فريق أبها، اليوم الجمعة، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق أبها الجولة التاسعة عشرة هو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٣ نقطة، في حين يأتي نادي العدالة فى المركز الخامس عشر برصيد ١٣ نقطة.

موعد مباراة العدالة وأبها:

تقام مباراة فريق العدالة ضد فريق أبها في تمام الساعة ٣:١٠ بتوقيت مصر، ٤:١٠ بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة العدالة وأبها:

تذاع مباراة العدالة وأبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق مشاري القرني.

التشكيل المتوقع لأبها:

حراسة المرمى: محمدي.

خط الدفاع: الخثلان، عطوشي، تاهرات، برناوي .

خط الوسط: النابت، العواضي، جابرييل، النجا.

خط الهجوم: فانيفا، سعدبقير.

التشكيل المتوقع للعدالة :

حراسة المرمى : شمس الدين رحماني.

خط الدفاع : ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني.

خط الوسط : محمد أبو سبعان - سامي النجعي - زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر.

خط الهجوم : إيمليانو زيلايا. الخامس عشر برصيد ١٣ نقطة.موعد مباراة العدالة وأبها:تقام مباراة فريق العدالة ضد فريق أبها في تمام الساعة ٣:١٠ بتوقيت مصر، ٤:١٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ٥:١٠ بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة العدالة وأبها:تذاع مباراة العدالة وأبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق مشاري القرني.التشكيل المتوقع لأبها:حراسة المرمى: محمدي.خط الدفاع: الخثلان، عطوشي، تاهرات، برناوي .خط الوسط: النابت، العواضي، جابرييل، النجا.خط الهجوم: فانيفا، سعدبقير.التشكيل المتوقع للعدالة :حراسة المرمى : شمس الدين رحماني.خط الدفاع : ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني.خط الوسط : محمد أبو سبعان - سامي النجعي - زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر.خط الهجوم : إيمليانو زيلايا.

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