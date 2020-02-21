رياضة | خبر سار لجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة آس الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وافق على تجديد عقده مع النادي الإسباني لموسم إضافي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد وبنزيمة قررا أن ينتظرا حتى نهاية الموسم لإضفاء الطابع الرسمي على عملية التجديد، خاصة وأن العلاقة بين الطرفين جيدة جدًا.

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وينتهي عقد الـ 32 عامًا مع الميرنجي في 2021، ووافق على أن يكون التمديد لعام واحد فقط، وفقًا لسياسة النادي مع اللاعبين الذين تجاوزا الثلاثين.

ويعد الفرنسي بنزيمة الهداف الأول لريال مدريد منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018، حيث سجل 30 هدفًا في الموسم الماضي، و18 في الموسم الجاري.