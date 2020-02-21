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رياضة | خبر سار لجماهير ريال مدريد

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أكدت صحيفة آس الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وافق على تجديد عقده مع النادي الإسباني لموسم إضافي.

 

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد وبنزيمة قررا أن ينتظرا حتى نهاية الموسم لإضفاء الطابع الرسمي على عملية التجديد، خاصة وأن العلاقة بين الطرفين جيدة جدًا.

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وينتهي عقد الـ 32 عامًا مع الميرنجي في 2021، ووافق على أن يكون التمديد لعام واحد فقط، وفقًا لسياسة النادي مع اللاعبين الذين تجاوزا الثلاثين.

 

ويعد الفرنسي بنزيمة الهداف الأول لريال مدريد منذ رحيل البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018، حيث سجل 30 هدفًا في الموسم الماضي، و18 في الموسم الجاري.

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