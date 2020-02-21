رياضة | مواجهات قوية بالجولة 24 للمجموعة السادسة للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية بالجولة 24 للمجموعة السادسة للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، منافسات الجولة 24 للمجموعة السادسة للقسم الثالث - مجموعة القاهرة والقليوبية - بإقامة 6 مباريات وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء طوخ مع ألماظة على ملعب التأمين.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة الـ 24

1- السكة الحديد مع الغابة

يستضيف فريق السكة الحديد المتصدر، بقيادة جمعة مشهور، برصيد 42 نقطة نظيرة فريق الغابه صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 22 نقطة في مواجهة صعبه حيث يأمل الفريقين إلى الفوز السكة للحفاظ على القمة والغابه للخروج من النفق المظلم.

حقق فريق السكة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.

2- شباب سراى القبة مع البلاستيك

يلتقي فريق شباب سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 6 نقاط مع فريق البلاستيك وصيف المجموعة، بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 37 نقطة ، في مباراة سهلة نسبياً لفريق البلاستيك الذي يسعى للفوز ومطاردة فريق السكة حيث أنه أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط

وشهد اللقاء الأول فوز فريق البلاستيك بهدفين دون رد.

3- مصر للتأمين مع شباب الأميرية

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في لقاء من العيار الثقيل يلعب فريق مصر للتأمين، صاحب المركز الثالث، بقيادة عمرو عبده برصيد 37 نقطة، مع فريق الأميرية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد برصيد 22 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- العبور مع بنها

يواجه فريق العبور الخامس بقيادة عطيه السيد برصيد 35 نقطة، مع فريق بنها صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 23 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

5- شباب بطا مع المرج

يلتقي فريق شباب بطا صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عابدين برصيد 31 نقطة مع فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 26 نقطة.

وحقق فريق المرج الفوز بهدفين مقابل في اللقاء الأول.

6- الشرطة مع الشمس

يخوض فريق اتحاد الشرطة السادس، برصيد 35 نقطة لقاء صعب ومرتقب مع فريق الشمس السابع برصيد 36 نقطة، وحقق الشمس الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 42 نقطة

2- البلاستيك 37 نقطة

3- مصر للتأمين 37 نقطة

4- ألماظة 36 نقطة

5- العبور 35 نقطة

6- الشرطة 35 نقطة

7- الشمس 31 نقطة

8- شباب بطا 31 نقطة

9- بهتيم 30 نقطة

10- المرج 26 نقطة

11- بنها 23 نقطة

12- ألعابه 22 نقطة

13- الأميرية 22 نقطة

14- طوخ 19 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط