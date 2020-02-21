رياضة | رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ايريك ​ابيدال​ المدير الرياضي لنادي برشلونة الاسباني ان الامور خرجت عن حدها ويجب معالجتها بشكل سريع.

وردا على تصريحات ليونيل ميسي الاخيرة قال أبيدال: "لقد تعملت العديد من الاشياء في برشلونة بغضون ايام قليلة بعدما حدث مؤخرا".

وأضاف: "علينا معالجة الأشياء الداخلية الموجودة في برشلونة في الوقت الحالي حتى لا تتفاقم ولا تكون النتائج كارثية"

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وعن الوافد الجديد قال: "بريثوايت مختلف عن مجموعة اللاعبين التي نمتلكها لذلك سيمثل إضافة رائعة في الوقت الحالي قدم مستوى جيد مع فريقه ويستحق ان يعطى فرصة معنا"