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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يثير غضب أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل
الجمعة 21 فبراير 2020
أثارت تصريحات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، غضب نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني.
وكان أتلتيكو قد نجح في إسقاط الريدز بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، فإن لاعبي أتلتيكو لم يعجبوا بتصريحات كلوب الذي قال إن مهاجمه السنغالي ساديو ماني، تعرض للاستفزاز والتمثيل لإجباره على ارتكاب الأخطاء والحصول على بطاقة صفراء، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين.
كما أن كلوب انتقد المبالغة في الاحتفالات من جانب جماهير ولاعبي أتلتيكو مدريد عقب المباراة، قائلًا إن النتيجة 1-0 فقط، ولم يحسموا المواجهة بفارق 5 أهداف.
وأشارت الصحيفة إلى أن نجوم أتلتيكو فوجئوا بشكاوى كلوب، مشددين على أن لاعبي ومدرب ليفربول يجب أن يتمتعوا باللطف عند الهزيمة ويركزوا فقط على القصور والأخطاء لديهم.
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