شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفولي يشيد باختيار المغرب لتنظيم البطولة الأفريقية للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع اللواء أحمد الفولي، نائب رئيس الاتحاد الدولي التايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي، سر اختيار المغرب لتنظيم التصفيات المؤهلة للأولمبياد المقررة في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ فبراير الجاري للمرة الثانية على التوالي، إلى الخبرة التنظيمية العالية للدولة الشقيقة.

وأوضح «الفولي» أن اختيار البلد المنظم يتم عن طريق تصويت أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وقد فازت المغرب بالتنظيم، بفضل ما تتمتع به من خبرة تنظيمية عالية وبنية تحتية مميزة، بالإضافة إلى الجمهور الكبير الذي يحضر البطولات، وبالطبع سيستفيد لاعبو المنتخب المغربي من خوض المنافسات على أرضهم ووسط جمهورهم.

ووجه الفولى الشكر إلى السيد إدريس العلاقة رئيس الجامعة الملكية المغربية التايكوندو على التنظيم واستضافة البطولة الأفريقية.

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