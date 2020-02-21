شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: نادي الزمالك قدم درس للناس كلها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما حققه الزمالك بفوز بالعديد من البطولات مؤخرًا «درس» على الجميع أن يتعلم منه.
وأضاف أحمد مرتضى، في تصريحات تلفزيونية: «ما يحدث درس للناس كلها، نادي الزمالك منذ 5 سنوات كان لم يحصل على أي بطولة، ولكنه قدر بالتركيز والشغل بطريقة علمية، وتكوين فريق قوي، إنه يحصل على حوالي 12 بطولة، وده تحدي الناس كلها تتعلم منه».
وتابع: «في ناس كانت بتقول إننا بنخاف من النادي الأهلي، لكن اللي حصل إننا احترمنا خصمنا وربنا وفقنا، الأهلي فريق كبير وجمهوره كبير، احترمناه وربنا وفقنا وخدنا البطولة».
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