شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل أحداث مباراة السوبر إلى لجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحال اتحاد الكرة الأحداث التي جرت عقب لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، أمس الخميس، والتصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد، إلى لجنة الانضباط والأخلاق لبحثها جيدا، بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة.
وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إنه سيتم اتخاذ قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسن التنظيم والإعداد.
ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.
وأكد الاتحاد المصري أن هذا النجاح الكبير الذي خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة برزينتيشن راعية الكرة المصرية.
ووجه الاتحاد المصري التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه بالسوبر المصري كما تمنى حظا أطيب للنادي الأهلي.
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