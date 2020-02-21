شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: جميع لاعبي الزمالك يبذلون ما بوسعهم من أجل الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الشكر لدولة الإمارات على التنظيم المبهر للسوبر المصري، معرباً عن سعادته بحصد سادس بطولة مع الفريق الأبيض.

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كما وجه «علاء»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، الشكر لإدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ولاعبي النادي، بعد الفوز بالسوبر، مشيرًا إلى أن كل بطولة تتحقق تأتي بالتعب والجهد وكل اللاعبين يفعلون ما عليهم من أجل الفوز.

وعن سؤاله، هل كان خائفا عند تسديده ركله الجزاء أكد علاء: «يجب أن أكون في قمة التركيز حتى يفرح جمهور الزمالك”.. مطالبًا الجماهير ومجلس إدارة النادي بالفرح وتشجيع الفريق لأنه قوي بهم جميعًا.

وحقق نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري على حساب الاهلي بعد الفوز عليه بضربات الترجيح وذلك على ستاد محمد بن زايد في دولة الإمارات.