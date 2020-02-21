شكرا لقرائتكم الصحافة التونسية تبرز دور ساسي في حصد الزمالك لـ السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتمت الصحافة التونسية بتتويج فرجاني ساسى نجم نسور قرطاج بلقب السوبر المصري مع الزمالك على حساب الأهلي في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث قالت صحيفة "الشاهد"، "ساسي يتوج بالسوبر المصري مع الزمالك"، وقالت "توج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي، ليضم فريق القلعة البيضاء السوبر المصري للسوبر الافريقي الذي توج به منذ أسبوع على حساب الترجي".

وأضافت الصحيفة أن فرجاني ساسي نجح في التسجيل خلال ركلات الترجيح ليساهم في فوز الزمالك باللقب، فيما خسر علي معلول رغم افتتاحه سلسلة ركلات الجزاء لفريق الاهلى بنجاح.

وموقع "تونس الرقمية" تحدث عن مواجهة الزمالك المقبلة وقال: "قبل أيام من مواجهة الترجي.. الزمالك يقهر الأهلي ويُتوّج بلقب السوبر المصري"، وقال "حقق الزمالك ثاني بطولاته تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي ضد الترجي الرياضي التونسي وخسر الأهلي أول بطولة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر".

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ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم 28 فبراير الجاري بالقاهرة في "ذهاب" دور الثمانية بمسابقة دوري ابطال افريقيا قبل ان تقام مباراة العودة في ملعب "رادس".

أما إذاعة "الصريح" فقالت: "بعد الترجي.. الزمالك يهزم الاهلى ويتوج بكأس السوبر المصري"، وقالت أن الزمالك حقق لقبه الثاني خلال أسبوع بعدما توج بلقب كأس السوبر الافريقي الجمعة الماضية، بينما كتبت صحيفة "الشروق"، "الزمالك يهزم الاهلى ويرفع كأس السوبر المصري فى الإمارات".