شكرا لقرائتكم فايلر يحسم مصير مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك فى قمة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالأهلى مصير مشاركة رمضان صبحى لاعب وسط الفريق في مباراة القمة امام الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل بإستاد القاهرة .

كان فايلر قد استبعد رمضان صبحى من قمة السوبر التي أقيمت في الإمارات مساء أمس الخميس لعدم جاهزيته الكاملة رغم مشاركته في عدة تدريبات قبل اللقاء الا انه فضل استبعاده لعدم الجاهزية .

بعثة الأهلى ستصل القاهرة ظهر اليوم وسيتحدد غد موقف رمضان صبحي خاصة انه جاهز من الناحية الطبية وأيضا البدنية ولكن يتبقي الرأي الأخير لفايلر .

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وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلى.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى، قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.