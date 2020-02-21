شكرا لقرائتكم ركلات الترجيح تمنح الزمالك لقب السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على غريمه التقليدي الأهلي يوم الخميس بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأبيض.

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بهذا الفوز، واصل الزمالك احتفالاته بعدما توج بلقبه الثاني في غضون سبعة أيام، عقب حصوله على بطولة كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضي، بفوزه 3 - 1 على الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

كما ثأر الزمالك، الذي استعاد لقب المسابقة الغائب عنه منذ موسم 2016 - 2017، من خسارته 2 - 3 أمام الأهلي في النسخة الماضية للبطولة التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي بملعب برج العرب في الاسكندرية.

ويعد هذا هو اللقب الثاني الذي يناله الزمالك بكأس السوبر على حساب الأهلي، الذي توقفت عدد ألقابه في البطولة عند 11 لقبا، يتصدر بها قائمة الفرق المتوجة باللقب.