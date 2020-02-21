شكرا لقرائتكم محامٍ سويسري: سيصدر القرار النهائي في قضية الخليفي العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد سيرج فيتوز، المحامي والمختص في القوانين الرياضية الدولية، أن القرارات المتعلقة بتهم فساد القطري ناصر الخليفي والسويسري جيروم فالكه ستصدر نهاية العام القادم بعد انتهاء الإجراءات الأولية.
وقال فيتوز في مقابلة مع "في المرمى": لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام تؤكد ضلوع جيروم فالكه وناصر الخليفي في عدد من الجرائم، بالنسبة لفالكه فهي الحصول على رشاوى وسوء إدارة وتزوير مستندات والتلاعب بها، وبالنسبة للخليفي التحريض على سوء الإدارة.
وأضاف فيتوز قائلا: المكتب قرر رفع لائحة الاتهام أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، ولا أعتقد أن يصدر قرار نهائي قبل نهاية عام 2021 أو الربع الأول من 2022.
وحول تعاون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختتم فيتوز: من المرجح أن لا يكون هناك تنسيق مع فيفا ولكن سيُسمع بعض الأعضاء ويجب أن يتعاونوا، وعادة لا يتم الحديث عن الإجراءات خلال سريانها كي لا يتسرب بعضها للإعلام.
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