الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر.. أبرز مباريات اليوم الجمعة ومواعيدها والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الجمعة، الموافق 21 فبراير 2020، عدداً من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020. ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: كأس مصر الإسماعيلي Vs بيراميدز تقام المباراة في 5:00 مساءاً، وتذاع على قناة ON SPORT الدوري الإسباني ريال بيتيس Vs ريال مايوركا تقام المباراة في 10:00 مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3 الدوري الإيطالي بريشيا Vs نابولي تقام المباراة في 9:45 بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4 الدوري الألماني بايرن ميونخ Vs بادربورن 9:30 على قناة beIN SPORT HD 5 Advertisements تقام المباراة في 9:30 مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5 الدوري الفرنسي نيس Vs ستاد بريست 8:00 على قناة beIN SPORT HD 2 ميتز Vs أولمبيك ليون 9:45 على قناة beIN SPORT HD 6 الدوري السعودي أبها Vs العدالة 3:10 على قناة السعودية الرياضية الفيصلى Vs الاتفاق 5:30 على قناة السعودية الرياضية الأهلي Vs الفتح 7:30 على قناة السعودية الرياضية كأس رئيس الدولة الإماراتي بني ياس Vs شباب الأهلي دبي 3:30 على قناة أبو ظبي الرياضية الظفرة Vs الجزيرة 6:30 على قناة أبو ظبي الرياضية كأس العرب تحت 20 سنة مصر Vs السعودية 1:45 على قناة TIME SPORT

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