شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يطرح "مبروك يا زمالك" احتفالا ببطولتى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب والملحن الزملكاوى عزيز الشافعى، أغنية جديدة احتفالا الزمالك ببطولتى كأس السوبر الإفريقى والمحلى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، فى خلال 6 أيام فقط خلال شهر فبراير، وهى من كلمات كلمات عزيز الشافعى ومحمد حامد، ألحان وتوزيع رامى صبرى.

وتقول كلمات الأغنية: "مبروك مبروك يا زمالك مبروك مبروك.. اتنين سوبر فى 6 أيام مبروك مبروك، بعد السعودية والدوحة أدى أبو ظبى كمان، رجالة فى كل مكان ده الزمالك يا جدعان، الليلة الليلة جينا وكأس السوبر بين أيدينا، لا أهلى ولا ترجى الزمالك نادينا"، وتم تركيب الكليب على لقطات من احتفالات لاعبى القلعة البيضاء بالتتويج بمباراتى السوبر بالإضافة إلى الاستقبال الكبير للجماهير البيضاء لبعثة الفريق فى مطار القاهرة الدولى.

وحصد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك العديد من المكاسب، بعد حصوله على لقب كأس السوبر المصرى من بين أنياب غريمه التقليدى النادى الأهلى عقب الفوز عليه بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، على ملعب "محمد بن زايد" فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية وسط حضور أكثر من 40 ألف مشجع.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، فى ظل رغبة كل فريق لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره التى حضرت اللقاء فى المدرجات، بالإضافة إلى الجماهير الغفيرة للطرفين خلف شاشات التلفاز، وسيطر الأهلى على معظم مجريات الأحداث، وتحديداً فى الشوط الأول، إلا أن لاعبيه فشلوا فى فك طلاسم دفاع الزمالك، حتى وصل الحال إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

وخاض الأهلى اللقاء باعتباره بطلا للدورى المصرى الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.

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وابتسم الحظ لأبناء ميت عقبة بعد اللجوء لركلات الترجيح، حيث سجل للزمالك كل من : محمود علاء وفرجانى ساسى وطارق حامد وعبد الله جمعة، بينما أهدر أشرف بن شرقي.

وعاش أعضاء نادى الزمالك وجماهيره ليلة سعيدة بفوز الفريق الكروى على نظيرة الاهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى، حيث احتفلت الجماهير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أمام مقر النادى فى ميت عقبة.