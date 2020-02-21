شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حزن في بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة بسبب خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلي خلال عودتها للقاهرة منذ قليل قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك بالسقوط 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية ، وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلي الأدلاء بأية تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.

وضم بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي

وينتظر الأهلى مباراة أخرى قوية للغاية أمام الزمالك الاثنين المقبل فى الدورى والتى مازالت تواجه خطر التأجيل، كما يرتبط الأهلى بمباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب واياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لهما 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل بالقاهرة وجنوب أفريقيا على التوالى، وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى من لاعبيه إغلاق ملف السوبر المحلى بما شهده من أحداث مهمة ومُثيرة وطالب جميع لاعبيه ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة لأنها هامة فى مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً خاصة فى ظل ضغط المباريات.



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (1)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (2)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (3)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (4)

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بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (5)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (6)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (7)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (8)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (9)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (10)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (11)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (12)