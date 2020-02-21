شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميسون ياسين نجمة الجودو: بحب البانيه وكان نفسى أكون مضيفة طيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
ما هوايتك المفضلة بعيداً عن الرياضة؟
القراءة أى كتاب جديد أو رواية المهم فى وقت الفراغ اقرأ.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الباستا والبانيه وتقريبا بدخل المطبخ بس عشان بعرف أعملهم جدا.
من نجمك المفضل؟
عمر الشريف رغم أنه من الجيل القديم لكن هو نجمى المفضل.
من مطربك المفضل؟
طبعا الهضبة عمرو دياب كل أغانيه أحلى من بعض سواء الجديد أو القديم
كان نفسى أكون مضيفة طيران
لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
نادرا لما ألجأ للحل ده.. لكن لو الشخص تمادى وتطاول مش هيبقى فى حل تانى غير كده.
سعاد حسنى لأنها كانت ناجحة محبوبة وفيها كتير من شخصيتى.
وقتى بيحكمنى أنا أكون دائما لابسة سبورت وير أو كاجوال لكن أنا بحب الكلاسيك بس صعب ألبسه كتير.
تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟
ولو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟
طبعا أسيبه هو ومش هسيب الرياضة لأن أى بنت بتلعب جودو أو رياضة بصفة عامة مستحيل يبقى آخر أحلامها وطموحاتها أنها تتجوز وتقعد فى البيت، وبالنسبة لم أتعب كل هذه السنوات حتى يأتى فى النهاية واحد يقولى بطلى رياضة.
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