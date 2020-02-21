شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميسون ياسين نجمة الجودو: بحب البانيه وكان نفسى أكون مضيفة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى ميسون ياسين لاعبة منتخب الجودو والتى تتحدث عن هواياتها المفضلة ونوع الملابس التى تفضل ارتدائها والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها ورد فعلها فى مختلف المواقف التي تتعرض لها فكان معها الحوار التالى..

ما هوايتك المفضلة بعيداً عن الرياضة؟

القراءة أى كتاب جديد أو رواية المهم فى وقت الفراغ اقرأ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الباستا والبانيه وتقريبا بدخل المطبخ بس عشان بعرف أعملهم جدا.

من نجمك المفضل؟

عمر الشريف رغم أنه من الجيل القديم لكن هو نجمى المفضل.

من مطربك المفضل؟

طبعا الهضبة عمرو دياب كل أغانيه أحلى من بعض سواء الجديد أو القديم

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كان نفسى أكون مضيفة طيران

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لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

نادرا لما ألجأ للحل ده.. لكن لو الشخص تمادى وتطاول مش هيبقى فى حل تانى غير كده.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

سعاد حسنى لأنها كانت ناجحة محبوبة وفيها كتير من شخصيتى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

وقتى بيحكمنى أنا أكون دائما لابسة سبورت وير أو كاجوال لكن أنا بحب الكلاسيك بس صعب ألبسه كتير.



ولو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟ أحب ارتبط بشخص رياضى ومن نفس مجالى عشان يكون مقدر ظروف تدريباتى وسفرى.ولو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟ طبعا أسيبه هو ومش هسيب الرياضة لأن أى بنت بتلعب جودو أو رياضة بصفة عامة مستحيل يبقى آخر أحلامها وطموحاتها أنها تتجوز وتقعد فى البيت، وبالنسبة لم أتعب كل هذه السنوات حتى يأتى فى النهاية واحد يقولى بطلى رياضة.

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟