محمد عبد الشافي يهنئ الزملكاوية بكأس السوبر: "كمان مره مليون مبروك لجماهيرنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بمناسبة حصد الفريق السوبر المصرى على حساب غريمه التقليدى النادى الأهلى فى المباراة التى أقيمت فى أبو ظبى، وغرد محمد عبد الشافى على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مهنئًا الجماهير بعد أيام قليلة من تهنئتهم بحصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى قائلا: "كمان مره مليون مبروك لجماهير الزمالك".



محمد عبد الشافي يهنئ الزملكاوية بكأس السوبر

وحصد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك العديد من المكاسب، بعد حصوله على لقب كأس السوبر المصري من بين أنياب غريمه التقليدى النادى الأهلى عقب الفوز عليه بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب "محمد بن زايد" فى أبو ظبي بدولة الإمارات العربية وسط حضور أكثر من 40 ألف مشجع.

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وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، في ظل رغبة كل فريق لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره التى حضرت اللقاء في المدرجات، بالإضافة إلى الجماهير الغفيرة للطرفين خلف شاشات التلفاز، وسيطر الأهلي على معظم مجريات الأحداث، وتحديداً في الشوط الأول، إلا أن لاعبيه فشلوا في فك طلاسم دفاع الزمالك، حتى وصل الحال إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وخاض الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.

وابتسم الحظ لأبناء ميت عقبة بعد اللجوء لركلات الترجيح، حيث سجل للزمالك كل من : محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة، بينما أهدر أشرف بن شرقي.

وعاش أعضاء نادى الزمالك وجماهيره ليلة سعيدة بفوز الفريق الكروى على نظيرة الاهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى ، حيث احتفلت الجماهير حتى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أمام مقر النادي في ميت عقبة.