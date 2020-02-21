شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل القاهرة بعد خسارة لقب السوبر أمام الزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق النادى الأهلي منذ قليل إلى القاهرة قادمة من الإمارات، عقب خسارة لقب السوبر المحلى أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 4 فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد محمد بن زايد بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض، وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقباً.

وضم بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي

وينتظر الأهلى مباراة أخرى قوية للغاية أمام الزمالك الاثنين المقبل فى الدورى والتى مازالت تواجه خطر التأجيل، كما يرتبط الأهلى بمباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب واياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لهما 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل بالقاهرة وجنوب أفريقيا على التوالى، وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى من لاعبيه إغلاق ملف السوبر المحلى بما شهده من أحداث مهمة ومُثيرة وطالب جميع لاعبيه ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة لأنها هامة فى مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً خاصة فى ظل ضغط المباريات.



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (1)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (2)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (3)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (4)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (5)

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بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (6)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (7)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (8)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (9)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (10)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (11)



بعثة الأهلى بعد الوصول للقاهرة (12)