شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى عن مشاجرة نجوم الأهلى والزمالك بعد السوبر: عيب أوى بصراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الفنان أحمد الشامى نجم فريق واما الأحداث المؤسفة واشتباكات اللاعبين بعد قمة الاهلى والزمالك فى كأس السوبر المحلى بالإمارات، وكتب الشامى عبر حسابه على تويتر، "اللى حصل بعد الماتش من اللاعيبة الكبار عيب أوى بصراحة"، وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي. عدسات الكاميرا رصدت تقبيل عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لرأس لاعب الأهلي وليد سليمان أثناء مراسم تسليم الميداليات خلال عتاب بسبب ما جرى خلال اللقاء.

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