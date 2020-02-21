شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الإسماعيلى وبيراميدز قبل المواجهة رقم 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الجمعة منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر حيث تقام مباراة الاسماعيلى وبيراميدز في تمام الخامسة عصراً على ستاد الإسكندرية في أقوى مواجهات هذا الدور ، ويسعى الدراويش لمواصلة مشواره بنجاح في هذه البطولة سعياً للتتويج باللقب الثالث بعد الفوز بالبطولة مرتين عامى 1997 و 2000 ، فيما يسعى بيراميدز للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد خسارته في المباراة النهائية بالنسخة الماضية.

تعد مواجهة الدراويش مع بيراميدز هى الصدام الثامن للناديين حيث التقى الفريقين فى 7 مباريات سابقة فاز الاسماعيلى 4 مرات فيما حقق بيراميدز فوزين وانتهى لقاء وحيد بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، سجل الدراويش 13 هدفاً مقابل 7 أهداف للفريق السماوى.

الغاني إيمانويل بناهيني هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 3 أهداف سجلها في مباراة واحدة، يليه حسني عبدربه، والكولومبي ديجو كالديرون برصيد هدفين ،بينما يأتي الإيفواري تيدي، والبيروفي كريستيان بنافيتي على قائمة هدافي بيراميدز برصيد هدفين.

Advertisements

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون .