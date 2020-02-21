شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحدد مصير رمضان صبحى من قمة الزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى مصير مشاركة رمضان صبحى لاعب وسط الفريق فى مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة.

وكان فايلر قد استبعد رمضان صبحى من قمة السوبر التى أقيمت فى الإمارات مساء أمس، الخميس، لعدم جاهزيته الكاملة رغم مشاركته فى عدة تدريبات قبل اللقاء إلا أنه فضل استبعاده.

بعثة الأهلى ستصل القاهرة ظهر اليوم وسيتحدد غد موقف رمضان صبحى خاصة أنه جاهز من الناحية الطبية وأيضا البدنية ولكن يتبقى الرأى الأخير لفايلر.

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وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

وسجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلى.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى، قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.