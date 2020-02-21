شكرا لقرائتكم خبر عن سعد محمد ناشئ الزمالك يتعرض لوعكة صحية فى الإمارات بعد احتفالات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان لوعكة صحية أثناء تواجده فى الإمارات مما جعل بعثة الزمالك تنقله للمستشفى مرة أخرى، بعدما بذل جهدا كبيرا أثناء احتفاله بالسوبر المحلى الذى توج به الزمالك على حساب الأهلى بركلات الترجيح.

بعثة الزمالك حرصت على الاطمئنان على سعد محمد قبل توجهها الى مطار أبوظبى لبدء رحلة العودة للقاهرة.

وكان سعد محمد قد عبر عن سعادته بفوز الزمالك بالسوبر على حساب غريمه التقليدى الأهلى، مؤكدا أنه رفع من معنوياته كثيراً خلال فترة علاجه من المرض .

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وأضاف سعد محمد أن لاعبى الزمالك وعدوه فى فندق الإقامة بالفوز على الأهلى والتتويج بالسوبر، موجهاً الشكر للاعبين على تنفيذ وعدهم .

وأشار ناشئ الزمالك إلى أن المباراة كانت صعبة ولكن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك هو رجل المباراة بدون منازع وكان سبب فى التتويج بالسوبر لصالح الأبيض .

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى 2019 على حساب الأهلى بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الخميس، على كأس السوبر المصرى والمقام على ملعب "محمد بن زايد" فى أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.