شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 مكاسب للزمالك بعد التتويج بلقب السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك العديد من المكاسب بعد حصوله على لقب كأس السوبر المصري من بين أنياب غريمه التقليدى النادي الأهلي عقب الفوز عليه بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب "محمد بن زايد" فى أبو ظبي بدولة الإمارات العربية وسط حضور أكثر من 40 ألف مشجع.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، في ظل رغبة كل فريق لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره التى حضرت اللقاء في المدرجات،بالإضافة إلى الجماهير الغفيرة للطرفين خلف شاشات التلفاز، وسيطر الأهلي على معظم مجريات الأحداث،وتحديداً في الشوط الأول،إلا أن لاعبيه فشلوا في فك طلاسم دفاع الزمالك، حتى وصل الحال إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وخاض الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.

وابتسم الحظ لأبناء ميت عقبة بعد اللجوء لركلات الترجيح، حيث سجل للزمالك كل من : محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة،بينما أهدر أشرف بن شرقي. في المقابل سجل للأهلي كل من : علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي، بينما أهدر محمد هاني والسنغالي أليو بادجى. Advertisements وعاش أعضاء نادى الزمالك وجماهيره ليلة سعيدة بفوز الفريق الكروى على نظيرة الاهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى ، حيث احتفلت الجماهير حتى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أمام مقر النادي في ميت عقبة. وجنى نادي الزمالك بعد الفوز بلقب السوبر المصري بجانب المكاسب المادية من التتويج باللقبين، بعض المكاسب الفنية التي تسلح الفريق لمواصلة موسمه المحلي والأفريقي، ويرصد موقع "سوبر كورة" أهم 5 مكاسب جناها الأبيض ، وعلى رأسها استعادة شخصية البطل بعدما نجح خلال أسبوع واحد في التتويج بلقبين واحد أفريقي وأخر محلي،بالإضافة إلى دخول مواجهة القمة أمام الأهلي يوم 24 فبراير الجاري بمعنويات ودوافع كبيرة، وكذلك سيكون هذا اللقب خير اعداد للاعبين لموقعتي الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.