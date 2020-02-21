شكرا لقرائتكم خبر عن يارا نعوم لمتعب فى عيد ميلاده: عقبال مليون سنة وأنا قاعدة على قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة زوجها عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ37، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها بطريقة جمعت بين الرومانسية وخفة الظل.



يارا نعوم

وعلقت يارا على الصورة قائلة "عيد ميلاد سعيد للاعبى ومدمن الصيد وسيد قزقزة اللب.. لقد مررنا بالكثير لكن بطريقة أو بأخرى تخطيناه.. لن أندم أبدًا على قضاء حياة بها الكثير من المغامرات الرائعة معك".





وتابعت "شكرا لك على كل شىء.. بما فى ذلك عيوبى وشكرا لك على كل الأشياء الرائعة التى قدمتها لى خاصة لأطفالنا.. وعقبال مليون سنة وأنا قاعدة علي قلبك لغاية التسعين".

ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

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وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.





وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004 / 2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.





شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.