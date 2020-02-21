رغم انتشار فيروس كورونا.. الاستعدادات لـ"طوكيو 2020" مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو (د ب أ):

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020" تتواصل بشكل طبيعي، رغم المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.

وقال المتحدث يوشيهيدا سوجا إن اللجنة الأولمبية الدولية لديها ثقة في قدرة اليابان على التعامل مع انتشار الفيروس.

وأضاف أن الحكومة ستتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد وكذلك الحكومة المحلية للعاصمة طوكيو.

وأكد سوجا أن الاستعدادات للأولمبياد المقرر في الفترة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، ستتواصل.

وكان المنظمون في طوكيو قد أكدوا قبل أيام أن انتشار فيروس كورونا في الصين، لن يؤثر على فعاليات الأولمبياد.

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وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات وقائية تتخذ خلال الفعاليات الرياضية التي تقام في اليابان خلال الفترة الحالية.

وبعد أن أعلن منظمو ماراثون طوكيو يوم الاثنين الماضي أن الماراثون المقرر في العاصمة اليابانية في أول مارس المقبل، سيقتصر فقط على مشاركة النخبة من العدائين والنخبة في فئة الكراسي المتحركة، ولن يسمح للعدائين الهواة بالمشاركة، وجرى الإعلان عن تطبيق الإجراء نفسه في ماراثون السيدات المقرر في ناجويا.

ودعا وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، منظمي الأحداث الرياضية في اليابان بإعادة النظر في خططهم، لكن الحكومة لم تطالب بإلغاء أي فعاليات.

وبعد مناقشات مع منظمة الصحة العالمية، باتت اللجنة الأولمبية الدولية مقتنعة بعدم ضرورة إلغاء أو نقل الأولمبياد المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية، قبل ايام، إن الدورة الأولمبية ستقام بنظام آمن على الرياضيين والمتفرجين.

كذلك قال يوشيرو موري رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية إن الخطط لاستضافة الأولمبياد لن تتأثر بانتشار المرض الجديد.