الغموض يسيطر علي مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

بات مصير مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والمقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجاري، وهو اللقاءالمؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز غامضاً الي حد كبير.

الاهلي يبحث عن الثأر

ويتمسك مسئولو النادي الاهلي بخوض اللقاء، خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك مساء أمس في مباراة السوبر بركلات الترجيح، حيث يسعي المارد الأحمر لرد اعتباره والعودة لطريق الانتصارات من جديد قبل مواجهة صنداونز الجنوب افريقي يوم 29 فبراير الجاري في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي قد أكد علي رفضه لفكرة تأجيل مباراة الدوري المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها الإثنين المقبل.

وقال فايلر عقب لقاء السوبر: " أنا ضد تأجيل مباراة الدوري منعاً لتكدس المباريات لكنني لست صاحب القرار وإذا استقرت الأمور الإدارية على التأجيل فلا مانع لدي في هذه الحالة فقط ".

الزمالك يفضل تأجيل اللقاء

في المقابل يفضل الزمالك تأجيل لقاء القمة لمنح لاعبيه

فرصة أكبر للراحة والاستعداد للمواجهة الصعبة أمام الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر لها يوم 28 فبراير الجاري.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك صدور قرار من اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة أمام النادى الأهلى.

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وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ان طلب تأجيل قمة الدورى يأتى لمنح الفرصة للفريقين فى التحضير الجيد لمبارياتهما الإفريقية، خاصة أنه سبق لمسئولى الجبلاية تأجيل مباراتى القطبين ضد إنبى والمصرى بالدورى لرفع الضغوط عليهم قبل مباراتيهما الحاسمة بختام دور المجموعات الإفريقى خاصة الأهلى الذى كان يحتاج إلى نتيجة إيجابية بمباراة الهلال، والزمالك لم يكن لديه أزمة فى تأجيل المباراة.

على جانب آخر، مازال هناك حالة من الغموض حول موعد عودة الفريق من الإمارات فرغم أن الشركة الراعية

قامت بالحجز للاعبين والجهاز الفنى مساء اليوم الجمعة إلا أن هناك أنباء ترددت أن الفريق سيعود إلى القاهرة بعد غد الأحد.

موقف اتحاد الكرة

وامام التعارض الواضح بين رغبتي الاهلي والزمالك بالنسبة لخوض اللقاء في موعده يبدو موقف اتحاد الكرة غامضاً الي حد كبير.

وكان احمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية قد أكد علي دهشته من طلب تأجيل المباراة في ظل اصرار الاندية علي قيد 30 لاعباً في القائمة كل موسم، مشيراص الي ان الحصول علي فترة طويلة من الراحة قبل موقعتي الترجي وصنداونز سيكون له تأثير سلبي علي الفريقين.

كما رفض مصدر مسئول باتحاد الكرة، الحديث عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الإثنين المقبل الموافق 24 فبراير الجاري 2020.

و قال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوفد" إن الحالة الوحيدة لتأجيل مباراة القمة بالدوري هي أن يطلب الأمن ذلك، وبما أنه لم يحدث حتى الآن شيء من هذا القبيل، فإن المباراة ستقام في موعدها ٢٤ فبراير الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي .

وتابع أن تأجيل المباراة سيؤثر سلبًا على جدول الدوري وموعد نهاية المسابقة المحدد.