كارتيرون يشكو من ضغط المباريات.. ويخشى من إجهاد لاعبي الزمالك

ينتظر مسئولو نادى الزمالك صدور قرار من اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة أمام النادى الأهلى فى الدورى المحلى والمقرر له الاثنين المقبل بسبب ضغط المباريات واستعدادات الفريق للقاء الترجى التونسى فى دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى بحضور ٣٠الف مشجع بعد الحصول على موافقة الأمن.

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ان طلب تأجيل قمة الدورى يأتى لمنح الفرصة للفريقين فى التحضير الجيد لمبارياتهما الإفريقية، خاصة أنه سبق لمسئولى الجبلاية تأجيل مباراتى القطبين ضد إنبى والمصرى بالدورى لرفع الضغوط عليهم قبل مباراتيهما الحاسمة بختام دور المجموعات الإفريقى خاصة

الأهلى الذى كان يحتاج إلى نتيجة إيجابية بمباراة الهلال، والزمالك لم يكن لديه أزمة فى تأجيل المباراة، متمنيا أن يقف اتحاد الكرة بجوار القطبين كونهما ممثلين لمصر وفى كل الأحوال ناديه سيكون جاهزا للعب المباراة.

وأوضح أن الأهلى تم تأجيل 12 مباراة له فى الموسم الماضى ولم يعترض أى ناد بما فيها الزمالك، و يجب أن يكون اتحاد الكرة داعما للأندية المصرية.

فى الوقت الذى اشتكى فيه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك من ضغط اللقاءات فى شهر

فبراير، حيث لعب الفريق مع الإسماعيلى وسافر فى اليوم التالى إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء الترجى التونسى فى السوبر الإفريقى ثم عاد إلى القاهرة وبعدها سافر إلى الإمارات للعب السوبر المصرى ثم يعود ليلتقى مع الأهلى الاثنين فى الدورى المحلى وبعدها ب٧٢ ساعة يواجه الترجى التونسى مرة أخرى فى دورى أبطال إفريقيا وهو ما يشكل ضغطا كبيرا جدا على اللاعبين، مشيرا إلى أنه يتمنى بالفعل تأجيل اللقاء حتى يتسنى له اراحة لاعبيه قبل الدخول فى مرحلة الاستعداد لبطولة إفريقيا.

على جانب آخر، مازال هناك حالة من الغموض حول موعد عودة الفريق من الإمارات فرغم أن الشركة الراعية قامت بالحجز للاعبين والجهاز الفنى مساء اليوم الجمعة إلا أن هناك أنباء ترددت أن الفريق سيعود إلى القاهرة بعد غد الأحد.