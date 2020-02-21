صالح جمعة يرفض الرحيل عن الأهلي.. ومحمود وحيد يطالب بفرصة

عقد محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي طلب خلالها الحصول على الفرصة قبل معسكر المنتخب بعد منتصف شهر مارس المقبل.
وكان وحيد قد حصل على وعود من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالانضمام للمعسكر القادم حال مشاركته في أي مباراة خاصة أن حسام البدري المدير الفني مقتنع به لكن عدم مشاركتهتهدد انضمامه في المعسكر الجديد.
في المقابل، رفض صالح جمعة صانع ألعاب الفريق العروض التي تلقاها في المرحلة الماضية من جانب بعض الأندية الفنلندية للرحيل عن الأهلي خاصة أن اللاعب لم يحصل على الراتب السنوي المناسب وهو ما جعله يرفض الرحيل.
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