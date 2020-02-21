الأهلي يجهز رمضان صبحي لمواجهة صن داونز المصيرية

بدأ مسؤولو النادي الأهلي تجهيز اللاعب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لخوض لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 28 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللاعب رمضان صبحي من لقاء الزمالك في كأس السوبر المحلي أمس بعد إصابته في العضلة الخلفية التي تعافى

منها ولكنها أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين كاملين.

وحصل فايلرعلى توصية طبية بعد إشراك رمضان صبحي في لقاء كأس السوبر خوفاً من تجدد إصابته في العضلة الخلفية كما يميل فايلر لعدم إشراك اللاعب في أي مباراة قبل لقاء صن داونز تمهيداً لإشراكه في اللقاء.

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على صعيد آخر، تصل بعثة الفريق الأحمر القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة بعد خوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

وغادرت بعثة الفريق التي يترأسها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، أبو ظبي بالإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في طريقها إلى القاهرة.

وعقد خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي ورئيس البعثة جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي خلال الساعات الماضية لمتابعة المكافآت المطروحة لعبور دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا والتأهل لربع النهائي.