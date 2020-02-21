رئيس الاتحاد الدولي للرماية يشيد بقدرة مصرعلى تنظيم البطولات الكبرى

تلقى اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للرماية إشادة واسعة من الروسى فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولى للرماية بما وصلت له مصر من تطور فى الرماية وقدرة كبيرة على استضافة البطولات القارية والإقليمية. وحضر ليسين جانب من فعاليات البطولة العربية الخامسة عشرة للرماية وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتى تقام فى الفترة من 17وحتى 26 فبراير على ملاعب نادى الرماية بالهرم ونادى صيد 6 أكتوبر. لرماية السيدات والتى تقام فى الفترة من 17وحتى 26 فبراير على ملاعب نادى الرماية بالهرم ونادى صيد 6 أكتوبر. واستقبل حسني، رئيس الاتحاد الدولى للرماية وقاما بجولة طويلة توجها فى البداية لزيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ثم زارا ناديى الرماية بالهرم والصيد، ثم توجها لزيارة قصر عابدين ومنطقة الأهرامات الثلاثة. ناديى الرماية بالهرم والصيد، ثم توجها لزيارة قصر عابدين ومنطقة الأهرامات الثلاثة. وأعرب ليسين عن سعادته بالمستوى المميز لميادين الرماية فى مصر، مؤكدًا أنه لمس حجم التطور فى رياضة الرماية فى أرض الفراعنة والتى تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الدولية والقارية. ويشارك فى البطولة العربية 400 رامٍ ورامية من 15 دولة هي «تونس، المغرب، الجزائر، سوريا، اليمن،الكويت، لبنان، الإمارات، الكويت، البحرين، العراق، سلطنة عمان، ومصر «البلد المضيف».

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