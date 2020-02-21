بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي والفتح في أهم مباريات اليوم الجمعة 21-2-2020 لحساب الجولة الـ19 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1 بتعليق “سمير المعيرفي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

يستقبل أهلي جدة فريق الفتح على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية-الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي.

ويدخل الراقي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الفوز على الفتح للوصول إلى النقطة الـ36، وخاض الفريق 18 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مناسبات وتعادل في 3 وخسر 5، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما اهتزت شباكهم في 21 مناسبة.

على الجانب الآخر يتطلع فريق الفتح إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من ملعب الأهلي من أجل محاولة الخروج من مراكز الهبوط، وإنهاء سلسلتهم السلبية حيث لم يتذوق الفريق طعم الإنتصار في اخر 6 مباريات.

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ويمر أبناء النخيل بفترة صعبة للغاية بتذيلهم جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، جمعها من فوزين فقط و6 تعادلات وخسر في 10 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفًا فيما تلقت شباكهم 34 هدفًا كثاني أسوأ دفاع في المسابقة.

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الأهلي – الفتح

???? ملعب الجوهرة المشعة (جدة – السعودية)

???? الدوري السعودي (الأسبوع الـ19)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش)