رياضة | الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقرير مُفصل من بعثة الفريق الأول لكرة القدم، عن كل ما دار خلال رحلة الفريق إلى أبوظبي.

وسيقوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، بتقديم تقرير شامل منذ تواجد الفريق بأول يوم في الإمارات، وحتى الأحداث التي أعقبت مباراة الزمالك، بكأس السوبر المصري من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وتعود بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، اليوم إلى القاهرة على أن يحصل الفريق على راحة سلبية اليوم ويتم الاستعداد لمسابقة الدوري بداية من الغد.

ومن المنتظر أن يفرض مجلس الإدارة، عقوبات صارمة على لاعبي الفريقين عقب الهزيمة أمام الزمالك، بضربات الجزاء الترجيحية بكأس السوبر المصري.