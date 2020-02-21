رياضة | فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بتصريحات قوية، عقب مباراة السوبر المصري، وخسارة فريقه للقب عل يد الزمالك بركلات الترجيح.

وقال فايلر، لاتوجد خلافات مع لاعبى الأهلى، مشيرا إلى أن هناك بعض اللاعبين غير راضين، لعدم مشاركتهم بشكل أساسى فى المباريات، وهذا ما يفسر رفضهم لطريقة إدارتى الفنية.

وأكد فايلر، أنه يرفض الدعوات التى تطالب بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى، كما أشار إلى استمرار لاعبى الأهلى مسلسل إهدار الفرص.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمس الخميس، لصالح غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.