رياضة | بعد الفوز على أولمبياكوس.. مدرب أرسنال يشيد بتألق "ساكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على أولمبياكوس.. مدرب أرسنال يشيد بتألق "ساكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، بلاعبه بوكايو ساكا، لتعامله مع ضغط موسمه الأول في الفريق، عندما صنع هدف الفوز للفرنسي ألكسندر لاكازيت في الانتصار 1-0 على مستضيفه أولمبياكوس في ذهاب دور الـ 32 في الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وأرسل ساكا، تمريرة عرضية منخفضة حولها ألكسندر لاكازيت في المرمى بنجاح في الدقيقة 81.

وصنع اللاعب البالغ عمره 18 عاما، 9 أهداف هذا الموسم وهو أكثر من أي لاعب آخر في الفريق على الرغم من مشاركته كظهير أيسر.

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وأبلغ أرتيتا شبكة بي تي سبورت "ليس ظهيرا لكنه يتأقلم بشكل رائع وبأسلوب مناسب ويملك شجاعة كبيرة".

وتابع "تمركزه كان جيدا في الثلث الأخير والكثير من الفرص جاءت من جانبه. أنا سعيد للغاية بأدائه".

وكان أرتيتا سعيدا بمساعدة اللاعبين لزميلهم لاكازيت لإنهاء صيامه عن التسجيل، وهز المهاجم الفرنسي الشباك في آخر مباراتين بعد 9 مباريات بدون أي هدف.

وأضاف أرتيتا "هذه الثقة جاءت مني ومن زملائه. رد فعلهم بعد تسجيله الهدف دفعة قوية. الأمر ليس مصادفة. هذا يحدث لأن حيوية الفريق تمنحه الحيوية أيضًا".