الامارات | 4 أسباب قادت الزمالك لحسم لقب السوبر المصري على حساب الغريم الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب قادت الزمالك لحسم لقب السوبر المصري على حساب الغريم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الزمالك أحقيته بلقبه في كاس السوبر الأفريقي، عقب تتويجه وخلال أسبوع واحد باللقب الثاني عقب فوزه أمس بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح "4-3"، في اللقاء الذي جمعهما على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وانتهى وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

وواصل الزمالك توهجه، بعدما فاز الأسبوع الماضي على الترجي التونسي "3-1"، وحصوله على كأس السوبر الأفريقي، الذي اتبعه أمس بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في مواجهة برزت فيها أربعة أسباب رئيسة رجحت كفة "الأبيض" على حساب المنافس، بداية من الخطة التي ابتعها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وتعويض الغياب عن السيطرة في الشوط الأول إلى مقارعة الفريق "الأحمر" وسط الملعب في الشوط الثاني في ظل تغييرات غير موفقة لمدرب الأهلي ومنها الدفع باللاعب محمود كهربا الذي لم يكن موفقاً ومنسجماً مع تشكيلة "الأحمر"، وتاليها اهدار الفرص السهلة للاعبي الأهلي، وأخرها تألق حارس الزمالك محمد أبو جبل في الزود عن مرماه طوال مراحل المباراة، وتوجها بالتصدي الناجح خلال ركلات الترجيح خاصة لكرتي لاعبي الأهلي محمد هاني و السينغالي أليو بادجي

ترصد "الإمارات اليوم"، وبالتفصيل، الأسباب الأربعة التي رجحت كفة الزمالك على حساب الأهلي، والفوز بكأس السوبر المصري.

1ـ قراءة المدرب كارتيرون

اعتمد مدرب الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون على مفهوم الواقعية في قراءة المباراة والتعامل مع لاعبي الأهلي، بعدما حرص وبقدر الإمكان الاعتماد على خطتين مغايرتين على مدار الشوطين، بداية من الإحكام الدفاعي خلال الشوط الأول، ومن ثم امتلاك خط الوسط خلال الشوط الثاني.

فرغم غياب الزمالك التام خلال الدقائق الـ 45 الأولى، إلا أن المدرب الفرنسي نجح في الحد من خطورة مهاجمي الأهلي، والضغط نحو مبادلة السيطرة على صعيد خط الوسط خلال مجريات الشوط الثاني

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2ـ أخطاء مدرب الأهلي

برزت خلال المباراة أخطاء المدرب السويسري فايلر على صعيد اختيار التشكيلة المناسبة للأهلي لخوض المباراة، إضافة إلى تأخره في إجراء التبديلات التي لم تؤتي بمثارها، ومن بينها نزول محمود كهربا الذي شكل نقطة سلبية في تشكيلة "الأحمر"، قبل أن تتكامل هذه الأخطاء خلال ركلات الترجيح التي كشفت عدم جاهزية لاعبي الفريق للتعامل معها.

3ـ تسرع لاعبي الأهلي

سبب أخر رجح كفة الزمالك، تمثل في الفرص السهلة التي أهدرها لاعبي الأهلي في الشوط الأول، حيث كانت الفرصة سانحة للفريق لإحراز هدفين على أقل تقدير، التي كان من سبيلها تغيير مجرى المباراة بالكامل، وهو ما ساعد بحد ذاته مدرب الزمالك على تغيير استراتيجيته في الشوط الثاني بهدف تخفيف الضغط عن مرمى حارس الفريق

4ـ تألق حارس الزمالك

مثل تألق حارس الزمالك محمد أبو جبلن نقطة تحول في أداء فريق الزمالك، لم تقتصر على تألقه في التصدي لغالية محاولات لاعبي الأهلي خلال مجريات المباراة، بل في استمرار التألق في الزود عن مرماه خلال ركلات الترجيح، والتصدي بنجاح للركلتين الرابعة والخامس للأهلي التي سددها محمد هاني والسنغالي أليو بادحي، مما منح "الأبيض" حسم الركلات "4-3" والفوز بكأس السوبر المصري