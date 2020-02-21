شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام حققها الزمالك في تتويجه بالسوبر المصري على حساب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب نظيره الأهلي إثر ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ونرصد في السطور التالية 10 حقائق رقمية في تتويج الزمالك بالسوبر.

الزمالك يحقق لقبي السوبر المصري والأفريقي في 6 أيام، ويكرر إنجاز يوليو 2003 والذي حاز خلاله على لقبي البطولة العربية للأندية وكأس السوبر المصري السعوي خلال 4 أيام.

كارتيرون هو ثانٍ مدير فني في تاريخ الزمالك يحقق لقباً على حساب الأهلي بعد رحيله عن تدريب الفريق الأحمر، حيث سبقه الراحل محمود الجوهري بحصد لقب سوبر أفريقيا 1994 مع الزمالك على حساب الأهلي.

الزمالك لا يخسر السوبر المصري في ملعب محمد بن زايد الاماراتي وفي فبراير، فكرر سيناريو سوبر 2017 بحاذفيره بعدما تُوج على الأهلي بركلات الترجيح في العاشر من فبراير لذلك العام.

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الزمالك يحقق اللقب الحادي في الولاية الحالية لمرتضى منصور، بواقع لقب للدوري و5 ألقاب لكأس مصر، ولقبين للسوبر المصري، ولقب للكونفدرالية واّخر بالسوبر الأفريقي، وتتويج بالسوبر المصري السعودي.

الزمالك رفع رصيده من ألقابه بالسوبر للمرة الرابعة بواقع مرتين على حساب الأهلي ولقب على حساب كل من المحلة والمقاولون العرب، بينما توقف رصيد تتويجات الأهلي عند الرقم 11 بالرقم القياسي حتى الاّن.

للمرة الرابعة تحسم ركلات الترجيح قمة السوبر بين الأهلي والزمالك، بواقع مرتين تفوق خلالهما الأهلي وكذلك مرتين للزمالك.

الفرنسي كارتيرون بات ثالث مدير فني أجنبي يُتوج مع الزمالك بالسوبر المصري بعد الألماني أوتوفيستر في 2001 والبرايزيلي كابرال في 2002.

الزمالك يستمر بلا أهداف من قبل لاعبيه الأجانب على مدار تاريخ مشاركاته بالسوبر المصري، فجاءت أهدافه التسعة في السوبر بأقدام محلية.

من المفارقات أن الزمالك لم يسجل أي أهداف خلال تتويجه بالسوبر المصري في الامارات خلال نسختي 2017 و 2020.

كارتيرون لم يحقق أي انتصار فعلي على الأندية الثلاثة التي سبق له تدريبها خلال ولايته الحالية في الزمالك فتعادل أمام مازيمبي الكونغولي ووادي دجلة، كذلك أمام الأهلي قبل أن تحسم ركلات الترجيح لقب السوبر للفريق الأبيض.