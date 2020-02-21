شكرا لقرائتكم أحمد السعدني: عبد الله جمعة لسه طفل.. ومش مصدق اللي عمله شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الفنان أحمد السعدنى رسالة لثنائي الزمالك شيكابالا وعبد الله جمعة عبر حسابه الشخصى على تويتر.

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

وكتب أحمد السعدنى : " عبد الله جمعة ده طفل لسه و الحماس واخده و عايز يحبب جمهور الزمالك فيه انما شيكا عيب والله مش مصدق انك تعمل كده و في الامارات كمان لازم وقفه كبيره"

وتابع : "سيناريو اتكرر قبل كده في نفس البطوله و الملعب و زحلقة اجاي في نفس الدقيقه انت راكب الماتش و الزمالك مشفش الشناوي خلص و هات جول و نزل وليد سليمان و متالفش غير كده الحظ مش حيخدم الاحسن غالباً"

عبدالله جمعه ده طفل لسه و الحماس واخده و عايز يحبب جمهور الزمالك فيه انما شيكا عيب والله مش مصدق انك تعمل كده و في الامارات كمان لازم وقفه كبيره

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سيناريو اتكرر قبل كده في نفس البطوله و الملعب و زحلقة اجاي في نفس الدقيقه انت راكب الماتش و الزمالك مشفش الشناوي خلص و هات جول و نزل وليد سليمان و متالفش غير كده الحظ مش حيخدم الاحسن غالباً

واحتفل أعضاء نادى الزمالك وجماهيره بفوز الفريق الكروى على الأهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة .

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.