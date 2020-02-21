شكرا لقرائتكم الصحافة الإماراتية تحتفل بالزمالك بعد حصد السوبر المصري .. وتؤكد: أبو جبل قائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بتغطية أجواء تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري بعد تغلبه على الأهلي أمس بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، بعدما انتهى الوقت الاصلي بالتعادل السلبي، وقالت صحيفة "الخليج" في عنوانها الرئيسي: "على حساب غريمه الاهلى فى أبوظبي.. بجبل الترجيحية السوبر زملكاوية"، وقالت الصحيفة، "قاد حارس المرمى محمد أبوجبل فريقه الزمالك إلى اللقب الرابع في تاريخه بتصديه لركلتين ترجيحيتين".

وأضافت الصحيفة، "لم تشهد المباراة في وقتها الأصلي الكثير من الفرص ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، حيث تألق أبوجبل في التصدي لركلتي محمد هاني والسنغالي اليو بادجي بعدما كان التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي سجلوا للأهلي، في حين سجل للزمالك محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأهدر المغربي أشرف بن شرقي، لتنجح مدرسة الفن والهندسة في الجمع بين بطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وسيعود إلى ميت عقبة متوجاً بكأسين خلال 6 أيام، فيما قدم الأهلي مباراة رائعة وفرط لاعبوه في حسم اللقاء في زمنها الرسمي لتهرب منه الفرحة الأخيرة حينما لم تبتسم له ركلات الترجيح وينال اللقب الـ 12 في تاريخه".

وصحيفة "البيان" قالت: "الزمالك بطل السوبر المصري"، "حقق الزمالك لقب السوبر الثاني على نفس الملعب، والذي سبق وشهد الفوز الوحيد للزمالك بالسوبر على حساب نده التقليدي الأهلي، عندما تغلب عليه عام 2016، بركلات الترجيح أيضاً، بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي".

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وأضافت الصحيفة "رفع الزمالك رصيده من البطولة إلى 4 ألقاب، فيما فشل الأهلي، في زيادة رصيده من البطولة البالغ 11 مرة، مع العلم أنه سبق وتوج بلقبها 5 مرات سابقة، على حساب الزمالك، أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018، ولتواصل جماهير الزمالك احتفالاتها بعدما توج فريقها الأسبوع الماضي بطلاً لكأس السوبر الأفريقي".

وصحيفة "الامارات اليوم"، فعنونت، "الزمالك في أسبوع.. بطل مصر وإفريقيا"، وقالت الصحيفة، "نجح فريق الزمالك في تعويض إخفاقه في الدوري المحلي وابتعاده بفارق كبير عن الأهلي متصدر الترتيب، في تحقيق لقبي كؤوس حيث نجح في الفوز بلقب السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي ثم عاد للفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بعد ستة أيام فقط من اللقب الإفريقي ليعلن الأبيض نفسه بطلاً للقارة الإفريقية خارجياً ومحلياً".

وأضافت الصحيفة "قد يكون هذا الأسبوع هو الأهم في تاريخ الزمالك الذي توج فيه بلقبين غاليين وسط حضور جماهيري مكثف في المباراتين".

في المقابل احتفلت "الاتحاد" بإقامة اللقاء في عاصمة الإمارات وقالت: "أبوظبي تتوج البطل على ملعب الانتصارات.. سوبر زمالك".

الزمالك، السوبر، الأهلي