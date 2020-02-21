شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يصل القاهرة فجرا .. ويعود لأمريكا بعد شهرين لاستكمال العلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد مؤمن زكريا لاعب الاهلي الي القاهرة فجر اليوم الجمعة ، من الامارات بعدما حضر مباراة امس بين الاعلي والزمالك في السوبر المصري التي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح . ويعود مومن زكريا مرة أخرى الي امريكا بعد شهرين لاستكمال رحلة العلاج .

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