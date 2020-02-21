شكرا لقرائتكم بعد 5 انتصارات.. الأندية الألمانية تقترب من العلامة الكاملة في المسابقات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت الأندية الألمانية، من تحقيق العلامة الكاملة في المسابقات الأوروبية، بعد نجاح 5 أندية في تحقيق الفوز، في مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبى، خلال أسبوع واحد، ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن الأندية الألمانية، نجحت للمرة الأولى، في تحقيق 5 انتصارات، خلال أسبوع واحد، بالمسابقات الأوروبية، في الأدوار الإقصائية، منذ عام 1993.

على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، تغلب فريق بوروسيا دورتموند، على ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 2 – 1، في نفس البطولة، عاد فريق لايبزيج، بفوز تاريخى على مضيفه فريق توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 1 – 0.

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أما في الدوري الأوروبى، نجحت الأندية الألمانية الثلاثة، في تحقيق الفوز، بعدما حقق اينتراخت فرانكفورت، على فريق ريد بول سالزبورج النمساوى، بنتيجة 4 – 1، في ذهاب دور الـ32، في نفس البطولة، تغلب فريق باير ليفركوزن، على فريق بورتو البرتغالى، بنتيجة 2 – 1، وفولفسبورج على حساب فريق مالمو السويدى، بنفس النتيجة.

ويلعب فريق بايرن ميونخ، الممثل الأخير لألمانيا فى دورى أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مضيفه فريق تشيلسي الإنجليزي.